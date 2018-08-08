05:08 | Хоккей — КХЛ

Подшендялов избежал серьезной травмы


Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов отметил, что вратарь Константин Барулин еще сыграет во время подготовки к новому сезону. Также он добавил, что нападающий Артем Подшендялов​ избежал серьезной травмы в матче против "Ак Барса".

– Первая игра, где у нас получилось большинство, – цитирует "Р-Спорт" Зубова. – Но совсем без ошибок не обошлось, упустили инициативу. Хорошо, что в итоге выстояли, молодцы. У Артема Подшендялова небольшое повреждение. Барулин готовится, у нас полно времени до сезона, и он еще сыграет на предсезонке.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180807/1140190361.html

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