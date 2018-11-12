Подколзин дебютирует за СКА

Нападающий молодежной сборной Василий Подколзин заявлен за СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом". Встреча в питерском "Ледовом" начнется в 19.30 по московскому времени.

Весной 17-летний форвард сыграл на ЮЧМ за сборную старшего возраста. В межсезонье он перешел из "Витязя" в СКА. В этом сезоне Подколзин стал одним из открытий Мемориала Глинки, дебютировал в ВХЛ и за молодежную сборную. По версии различных североамериканских изданий россиянин входит в топ-5 следующего драфта НХЛ.

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