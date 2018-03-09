Почему засчитана победная шайба "Йокерита" в ворота "Сочи"? Объясняет КХЛ

"Йокерит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1 (ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ и выиграл серию со счетом 4-1. Дублем в этой встрече отметился Эли Толванен. Победная шайба форварда вызвала вопросы у тренерского штаба российского клуба, и наставник команды Сергей Зубов запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря перед взятием ворот.

"В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок не блокировал вратаря, следовательно, взятие ворот засчитано верно", – говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, что в следующем раунде плей-офф "Йокерит" сыграет с ЦСКА.