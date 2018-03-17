Почему засчитан победный гол "Салавата" в ворота "Трактора"? КХЛ объясняет

"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" со счетом 3:2 (ОТ) во втором матче серии плей-офф КХЛ. Уфимцы сравняли счет в серии, 1-1.

Победу хозяевам принес гол Игоря Макарова, который вызвал вопросы у тренерского штаба челябинского клуба.

"На 74-й минуте матча после шайбы, заброшенной хозяевами, главный тренер гостей взял запрос на помеху вратарю перед взятием ворот. После видеопросмотра определено, что помехи вратарю не было. Взятие ворот засчитано верно", – говорится в сообщении на сайте КХЛ.