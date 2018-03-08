21:49 8 марта | Хоккей — КХЛ

Почему отменена шайба "Северстали" в ворота СКА? Объясняет КХЛ


КХЛ на своем официальном объяснила, почему судьи отменили шайбу "Северстали" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против СКА (0:2, 0-4). 

В третьем периоде при счете 0:2 отличился нападающий Матей Странски, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра из-за нарушения численного состава у хозяев.

На 53-й минуте матча после взятия ворот, произведенного хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет: нарушение численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: нарушение численного состава у хозяев, следовательно, взятие ворот было отменено, - говорится в сообщении КХЛ. Видео доступно на сайте лиги.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/08/382886.html

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