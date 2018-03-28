Почему "Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ, а "Северсталь" - нет. Отвечает Чернышенко

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко - о решении исключить "Ладу" и "Югру" из состава участников лиги.

- На новый сезон мы оставили 25, а не 24 участника, как планировалось по стратегии, - заявил Чернышенко. - По решению Совета директоров исключили два клуба, которые были внизу таблицы, - "Югра" и "Лада" перейдут в ВХЛ. Цель стратегии – повысить спортивный уровень и снизить долю государственного финансирования наших клубов по поручению Президента РФ на Совете по спорту и повысить потенциал лиги. Решение приняли на основе рейтинга из 8 критериев, который замыкают "Лада", "Югра" и "Северсталь". Череповецкий клуб продемонстрировал, что за сезон может улучшить спортивный результат, впервые за 5 лет выйдя в плей-офф, где проиграли в первом раунде.

Заполняемость арены увеличилось на 13%, и на 57% вырос телевизионный спрос на матчи. На основании этого "Северсталь" оставили. Низкое место исключенных клубов безусловно зависело от низкого уровня спортивных достижений. "Лада" не поднималась выше 25-го места, самое высокое место "Югры" - 23, а в этом этом чемпионате – последнее. Посещаемость лучше не стала, телевизионный спрос никакой, и оба лидируют по доле бюджетного финансирования (у Лады – 70%, у Югры – 82%). Их платежная ведомость не позволяет брать хоккеистов, которые могли обеспечивать конкретность. Мы рассчитываем, что теперь средства из регионального бюджета направят через ФХР на детско-юношеский спорт и строительство катков, чтобы больше новых талантов пришли в наш спорт высших достижений. (Евгений БЕЛОУСОВ)