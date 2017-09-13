Почему КХЛ отменила штраф форварда "Слована"? Объясняет департамент судейства

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский разобрал эпизод матча регулярного чемпионата "Слован" - "Нефтехимик" (3:4 ОТ), в котором нападающий хозяев Павол Скалицки толкнул у борта защитника гостей Алексея Волгина и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

- Толчка на борт тут не было, и приходится признать, что судья ошибся, выписав Скалицки такое наказание, - приводит официальный сайт КХЛ слова Горского. - Скорее всего, арбитр среагировал на травму Волгина, на то, что в результате этого контакта у него пошла кровь. Тем не менее, нарушения правил здесь нет. Волгин отдал пас партнеру и, можно сказать, расслабился. В это время против него и был применен силовой прием. Игроки должны быть готовы к такому, и это, кстати, тоже прописано в Правилах. Поэтому и мы, и СДК были единодушны, решив отменить этот вердикт судьи и снять со Скалицки штраф. Арбитра, мы, соответственно, наказали в соответствии с правилами КХЛ.