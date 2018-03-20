20:45 | Хоккей — КХЛ

Почему был отменен гол СКА

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В серии плей-офф СКА и "Локомотива" снова отменили гол. Во втором периоде четвертого матча полуфинала Западной конференции бросок в сторону ворот нападающего СКА Евгения Кетова подправил его партнер Ярно Коскиранта. Согласно правилу 330 главный арбитр матча может инициировать видеопросмотр, в девяти случаях. Пункт 7 гласит: "По шайбе сыграл высоко поднятой клюшкой (выше перекладины ворот) игрок атакующей команды прежде, чем она зашла в ворота".

На телевизионном повторе не со всех ракурсов очевидно, что Коскиранта переправил шайбу в ворота в тот момент, когда она находилась выше перекладины.

Однако в распоряжении "СЭ" есть более четкий повтор, на котором отчетливо видно, что в момент соприкосновения клюшки с шайбой, ее крюк находится выше перекладины.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

на вашем уникальном видео также видно, что линия средней зоны тоже выше перекладины. т.е. все равно идет оптический обман, не дающий на 100% уверенности. но експэрды газеты с петушком самые глазастые.

21:11

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