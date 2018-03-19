Почему был отменен гол "Локомотива" в ворота СКА

На 8-й минуте третьего матча серии полуфинала Западной конференции "Локомотив" – СКА арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника ярославцев Якуба Накладала. Предлог – за несколько секунд до этого шайба покинула пределы площадки.
Тренерским штабом СКА был сделан запрос на видеопросмотр. Пункт, позволяющий брать "челлендж" именно на выброс шайбы перед взятием ворот, был введен перед прошлогодним плей-офф. Согласно руководству по судейству он звучит следующим образом.
Пояснение к правилу 330 "Судья видеоповторов", Б, пункт 3
Главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ по видеопросмотрам в следующих ситуациях в соответствии с Правилами:
3.1. Правило 480 – Шайба за пределами игровой площадки. Шайба покидает пределы игровой площадки непосредственно перед взятием ворот.
"Непосредственно перед взятием ворот" означает, что взятие ворот производится командой, подобравшей шайбу после того, как она покинула пределы игровой площадки. При этом другая команда не осуществляет контроль над шайбой до момента взятия ворот.
При этом шайба попала в закругление плексигласового борта. Однако он создан для безопасности игроков и не является частью игровой площадки. Ее граница отмечена красной линией. Повтор четко показывает, что шайба от клюшки нападающего ярославцев Петри Контиолы угодила в стекло до обозначенной границы.
Разъяснение Департамента судейства по незасчитанной шайбе "Локомотива" в 3-м матче серии со СКА. #ЛОКСКА pic.twitter.com/vYHGU6M515– КХЛ (@khl) 19 марта 2018 г.
Dioscur
А что тут вой то такой? Или по правилам не играем больше в Хоккей? Шайба покинула пределы поля - да. Шайбу не засчитали по правилам. Почему девочки рыдают о несправедливости? В чем она?
22:17
Iron Beast
А почему нет экспертной оценки Боброва?
22:17
Лед
Каждый год такое судейство , противно смотреть. ГОЛ ЧИСТЫЙ
22:14
Новоуепинни
И кстате командочки, соглашающиеся играть в лиге на таких условиях - на самом деле даже позорнее владельцев лиги. Ибо добровольные клоуны второго сорта. Все без исключения. Поэтому че их жалеть-то
22:09
Новоуепинни
Щас стабильность наступила, красота. На 1 месте годами будет ска, на 2 младшие братья из цэсэка. Молодежи талантливой нет, поэтому все кто хоть как-то на коньках умеют катаца будут идти в ска, ибо там хозяева, остальные - по остаточному принципу в цэсэка. Дорогие россияне чего хотели - то и получили, неча жаловацца
22:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А почему не засчитали шайбу СКА? Потому.....
21:59
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не знаю, что там гласят правила, но шайба четко попала в стекло до красной линии. и вот если те самые правила гласят, что до этой линии поверх борта как бы нет игрового пространства, а есть только стекло с закруглением против травм не участвующее в игре, то чего тут мусолить?
21:51
07770
Новоуепинни 21:47 +++)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21:50
Новоуепинни
Кстате на 6 лет про нормальный какей можно забыть. Ну типа давно уже понятно, но щас - официально
21:48
Новоуепинни
Не понимаю че они возмущаются. Играют в лиге, которая существует под одну команду, и еще че-та хотят. Совсем неумные какие-то. Типа я с шулерами сяду в покер играть, а потом обидки буду катить что меня кинули
21:47
07770
Звёздный состав опустился до уровня попрошаек((( Шайба покинула пределы площадки,но эпизод заиграли.С таким составом надо играть и выигрывать,а не смотреть в рот судье,что же он решит((((
21:46
Щас спою
Если бы такая гайба залетела в ворота Локомотива думаю все было бы иначе,можно не сомневаться даже
21:37
foreverCSKAforever
Если шайба пересекла линию ворот кошкиненена, значит она покинула пределы площадки, следовательно команда Локомотив наказывается малым штрафом. Это ясно и без специалистов сКаХЛ по видеопросмотрам.
21:29
Ж и в о й
В конце ролика эпичная фраза "Верните всё взад" насмешила!)))
21:20
yspesh4
Не было нарушения.
21:18
SV13
Жалко, здесь матом ругаться не разрешают... ))
21:11
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ответ очевиден- по правилам!
21:02