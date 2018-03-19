Почему был отменен гол "Локомотива" в ворота СКА

Арбитры отменили гол в матче в Ярославле после видеопросмотра. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

На 8-й минуте третьего матча серии полуфинала Западной конференции "Локомотив" – СКА арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника ярославцев Якуба Накладала. Предлог – за несколько секунд до этого шайба покинула пределы площадки.

Тренерским штабом СКА был сделан запрос на видеопросмотр. Пункт, позволяющий брать "челлендж" именно на выброс шайбы перед взятием ворот, был введен перед прошлогодним плей-офф. Согласно руководству по судейству он звучит следующим образом.

Пояснение к правилу 330 "Судья видеоповторов", Б, пункт 3

Главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ по видеопросмотрам в следующих ситуациях в соответствии с Правилами:

3.1. Правило 480 – Шайба за пределами игровой площадки. Шайба покидает пределы игровой площадки непосредственно перед взятием ворот.

"Непосредственно перед взятием ворот" означает, что взятие ворот производится командой, подобравшей шайбу после того, как она покинула пределы игровой площадки. При этом другая команда не осуществляет контроль над шайбой до момента взятия ворот.

При этом шайба попала в закругление плексигласового борта. Однако он создан для безопасности игроков и не является частью игровой площадки. Ее граница отмечена красной линией. Повтор четко показывает, что шайба от клюшки нападающего ярославцев Петри Контиолы угодила в стекло до обозначенной границы.

Разъяснение Департамента судейства по незасчитанной шайбе "Локомотива" в 3-м матче серии со СКА. #ЛОКСКА pic.twitter.com/vYHGU6M515 – КХЛ (@khl) 19 марта 2018 г.

Онлайн-трансляция матча "Локомотив" - СКА