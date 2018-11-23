Побывавший на МКС талисман "Трактора" вернулся в Челябинск

Уменьшенная копия белого медведя - талисмана "Трактора", которая 197 дней находилась на Международной космической станции, вернулась в Челябинск. Белый медведь стал первым талисманом КХЛ, который побывал в космосе, ранее на МКС отправляли лишь шайбу и Кубок Гагарина.

"С 21 марта по 4 октября 2018 года в составе космической экспедиции МКС 55/56 наш медведь выполнял функции индикатора невесомости командира экипажа Олега Артемьева", - приводит ТАСС сообщение клуба.

В предыдущей экспедиции с Артемьевым в космосе был небольшой герб Челябинской области и фотографии с символикой "Трактора".

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с космодрома "Байконур" 21 марта. Экспедиция вернулась в День космических войск, который отмечается 4 октября в честь запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли.