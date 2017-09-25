Победный гол Телегина за 12 секунд до конца матча. Видео

ЦСКА обыграл "Слован" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в этой встрече забросил нападающий Иван Телегин. Форвард обошел нескольких игроков соперника, обыграл вратаря и отправил шайбу в ворота за 12 секунд до конца третьего периода.

Отметим, что для 25-летнего хоккеиста этот гол стал первым в сезоне. В последний раз Телегин забивал в феврале этого года.