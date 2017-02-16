Победа "Югры" над "Сибирью" вывела "Салават" в плей-офф КХЛ

"Югра" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Сибирь" - 3:2 ОТ. Решающую шайбу забросил нападающий Андрей Алексеев, оформивший дубль.

Этот результат гарантировал "Салавату Юлаеву", который стал недосягаем для "Сибири", выход в плей-офф КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Полашек - 5 (бол., Шумаков), 5:31 - 0:1. Алексеев - 6 (бол., Лапенков, Хлыстов), 10:58 - 1:1. Лапенков - 15 (бол., Купцов), 26:30 - 2:1. Полашек - 6 (бол., Шумаков), 57:28 - 2:2. Алексеев - 7 (бол., Лапенков), 62:25 - 3:2.

Вратари: Бояршинов (19:56 - 20:00) - Тэйлор.

Штраф: 24 - 33.

Броски: 28 (12+7+8+1) - 40 (10+12+18+0).

Судьи: Бирин, Васильев.

16 февраля. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".