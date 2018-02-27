Победа "Йокерита" над СКА обеспечила команде третье место в Западной Конференции

"Йокерит" на своей площадке обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. В команде хозяев шайбы забросили Никлас Йенсен, Эли Толванен, Джесси Йоэнсуу, Брайан О`Нилл и Петер Регин. У армейцев из Санкт-Петербурга отличились Виктор Тихонов, Патрик Херсли и Ярно Коскиранта.

Отметим, что эта победа гарантировала "Йокериту" третье место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) - 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы: В. Тихонов - 8 (Плотников, Карпов), 6:32 - 0:1. Херсли - 14 (Карпов, В. Тихонов), 9:42 - 0:2. Н. Йенсен - 19 (О`Нилл), 11:30 - 1:2. Толванен - 18 (Н. Йенсен), 21:27 - 2:2. Йоэнсуу - 7 (бол., Регин), 30:26 - 3:2. Коскиранта - 7 (Херсли, Кетов), 40:58 - 3:3. О`Нилл - 14 (Палола), 41:51 - 4:3. Регин - 8 (п.в., Норман), 58:19 - 5:3.

Вратари: Запольски - Коскинен (58:07 - 58:19, 58:33).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 29 (7+14+8) - 35 (15+9+11).

Судьи: Белов, Фатеев.

27 февраля. Хельсинки. Hartwall Arena.