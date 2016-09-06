15:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

По проценту набранных очков второй приход Назарова в "Барыс" оказался удачнее первого

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Во время второго прихода Андрея Назарова "Барыс" провел 39 матчей и набрал в них 47,86 процента очков. Лучше под руководством российского тренера выступали только "Донбасс" (59,88 процента) и "Северсталь" (54,49). Однако "Барыс" – лишь второй клуб в карьере Назарова, который он не сумел в одном из сезонов вывести в плей-офф. В чемпионатах-2010/11 и 2011/12 в число 16 лучших не попадал "Витязь". (Кирилл БУРДАКОВ)

Андрей Назаров в клубах КХЛ

Клуб

Сезоны

И

В

ВО

ПО

П

О

% очков

Лучший результат

Трактор

2008-2010

112

42

5

12

53

148

44,05

Первый раунд плей-офф

Витязь

2010-2012

94

22

10

3

59

89

31,56

9-е место в конференции

Северсталь

2012/13

52

21

7

8

16

85

54,49

Второй раунд плей-офф

Донбасс

2013/14

54

27

7

2

18

97

59,88

Второй раунд плей-офф

Барыс

2014/15

62

21

5

7

29

80

43,01

Первый раунд плей-офф

СКА

2015

22

8

2

2

10

30

45,45

-

Барыс

2015-2016

39

14

7

0

18

56

47,86

9-е место в конференции
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