По проценту набранных очков второй приход Назарова в "Барыс" оказался удачнее первого

Во время второго прихода Андрея Назарова "Барыс" провел 39 матчей и набрал в них 47,86 процента очков. Лучше под руководством российского тренера выступали только "Донбасс" (59,88 процента) и "Северсталь" (54,49). Однако "Барыс" – лишь второй клуб в карьере Назарова, который он не сумел в одном из сезонов вывести в плей-офф. В чемпионатах-2010/11 и 2011/12 в число 16 лучших не попадал "Витязь". (Кирилл БУРДАКОВ)

Андрей Назаров в клубах КХЛ