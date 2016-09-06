По проценту набранных очков второй приход Назарова в "Барыс" оказался удачнее первого

Во время второго прихода Андрея Назарова "Барыс" провел 39 матчей и набрал в них 47,86 процента очков. Лучше под руководством российского тренера выступали только "Донбасс" (59,88 процента) и "Северсталь" (54,49). Однако "Барыс" – лишь второй клуб в карьере Назарова, который он не сумел в одном из сезонов вывести в плей-офф. В чемпионатах-2010/11 и 2011/12 в число 16 лучших не попадал "Витязь". (Кирилл БУРДАКОВ)
Андрей Назаров в клубах КХЛ
|
Клуб
|
Сезоны
|
И
|
В
|
ВО
|
ПО
|
П
|
О
|
% очков
|
Лучший результат
|
Трактор
|
2008-2010
|
112
|
42
|
5
|
12
|
53
|
148
|
44,05
|
Первый раунд плей-офф
|
Витязь
|
2010-2012
|
94
|
22
|
10
|
3
|
59
|
89
|
31,56
|
9-е место в конференции
|
Северсталь
|
2012/13
|
52
|
21
|
7
|
8
|
16
|
85
|
54,49
|
Второй раунд плей-офф
|
Донбасс
|
2013/14
|
54
|
27
|
7
|
2
|
18
|
97
|
59,88
|
Второй раунд плей-офф
|
Барыс
|
2014/15
|
62
|
21
|
5
|
7
|
29
|
80
|
43,01
|
Первый раунд плей-офф
|
СКА
|
2015
|
22
|
8
|
2
|
2
|
10
|
30
|
45,45
|
-
|
Барыс
|
2015-2016
|
39
|
14
|
7
|
0
|
18
|
56
|
47,86
|
9-е место в конференции