"По Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?" Жесткое заявление бывшего гендиректора "Динамо"

Член совета директоров московского "Динамо" и бывший гендиректор клуба Сергей Федоров прокомментировал текущие результаты московской команды. Напомним, что бело-голубые выиграли только один из пяти матчей на старте сезона.

- Ситуация с игровыми результатами основной команды такова, что в ближайшее время потребуется нелицеприятный разговор и с менеджментом, и с тренерским штабом, - отметил Федоров. - К началу сезона были созданы идеальные финансовые условия для клуба и полный карт-бланш на формирование команды. Были громкие заявления менеджмента, что в части спортивных результатов все будет максимально эффективно. И что, по Красной площади прошлись и решили, что уже в плей-офф?

Беспокойство Совета директоров состоит и в том, что помимо не самых лучших спортивных результатов, есть вопросы и к финансовой и исполнительской дисциплине менеджмента. Моя позиция такова, что руководители клуба должны исполнять свои обязанности, а не влезать в зону ответственности тренера. Кстати, нынешний тренерский штаб формировался без учета мнения главного тренера. (Александр Рогулев)