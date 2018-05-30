Плотников - о новом контракте со СКА: "Приятно осознавать, что клуб рассчитывает на меня"

Нападающий Сергей Плотников, продливший контракт со СКА на четыре года, прокомментировал подписание нового договора.

- Рад остаться в Петербурге, - сказал Плотников. - У нас отличный клуб, классная команда и болельщики. Новый сезон жду с нетерпением, в команде появятся новые лица, работы впереди много, но у СКА всегда одна цель, так что рад, что есть возможность помочь команде достичь ее. Приятно осознавать, что клуб рассчитывает на меня. Долгосрочный контракт – это хороший стимул, но гарантий, что только из-за этого тебе обеспечено место в составе, нет. Работать нужно усерднее с каждым днем, доказывать свой уровень и становиться лучше, оправдывать это серьезное доверие.