Плотников назвал возвращение Кубка Гагарина в Петербург целью СКА

Форвард СКА Сергей Плотников после победы над "Куньлунем" (5:0) в рамках Sochi Hockey Open отметил, что этот турнир должен помочь команде хорошо подготовиться к сезону. Также нападающий сказал, что питерцы ставят перед собой задачу выиграть Кубок Гагарина.

– Мы потихонечку прибавляем, – цитируют "Известия" Плотникова. – Была проделана большая работа на сборе. Думаю, турнир в Сочи должен вывести нас на немного другой уровень, помочь подняться в физическом и игровом плане. В общем, работы еще много, так что готовимся, выкладываемся в каждой выставочной игре и на каждой тренировке. Понимаем, что надо подойти к сезону в оптимальном состоянии. Так что все впереди.

– Что помимо тренерского штаба изменилось в команде по сравнению с предыдущими предсезонными периодами?

– Конечно, поменялась схема, поменялась методика тренировок. Многие из состава предыдущего сезона остались в команде. Да и те новички, которые пришли в СКА летом, нам всем хорошо знакомы. Со многими мы пересекались в сборной, часто играли друг против друга. Постоянно общались и раньше, так что сейчас никаких сложностей в налаживании взаимопонимания не будет.

– В новый сезон смотрите с оптимизмом?

– Да, чувствуется взаимопонимание между игроками и тренерским штабом, все работают на полную катушку, стараются прибавлять. Почти у всего состава СКА накоплен опыт больших побед, но хочется выигрывать и новые титулы. Есть цель вернуть Кубок Гагарина в Санкт-Петербург – будем делать все, чтобы решить эту задачу.