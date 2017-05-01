Плэтт переподписал контракт с ЦСКА

Как стало известно "СЭ", ЦСКА переподписал контракт с нападающим сборной Белоруссии канадского происхождения Джеффом Плэттом. Ранее стало известно о расторжении договора игрока, который был подписан под белорусским паспортом.

– Плэтт подписал контракт как гражданин Канады, – заявили в пресс-службе ЦСКА. – Это его личное желание.

Напомним, что Плэтт начинал сезон-2016/17 в шведском "Векше Лейкерс", а в декабре вернулся в ЦСКА, подписав контракт до конца следующего сезона. В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ он провел 18 матчей, набрав 7 (6+1) очков. В плей-офф форвард провел 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка. (Евгений БЕЛОУСОВ)