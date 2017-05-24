План КХЛ: 24 клуба и жесткий потолок зарплат - 600 миллионов рублей

После совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав участников лиги на сезон-2017/18 из 27 клубов без новокузнецкого "Металлурга" и "Медвешчака", прессе был предоставлен план развития организации на ближайшие годы. Как отмечается, внедрение принципов финансового fair play должно стать одним из стимулов по наращиванию доли коммерческих доходов и финансовой устойчивости.

Развитие КХЛ. 2017-2023. Фото "СЭ"

По плану потолок зарплат к сезону-2020/21 должен снизиться с 900 миллионов рублей до жестко зафиксированного потолка в 600 миллионов. При исключении из расчета двух звезд на клуб и сохранении льгот (20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям и премиям за призовые места).

КХЛ. Внедрение принципов финансового fair play. Фото "СЭ"

В то же время планируется: исключить из лиги 3 клуба по спортивно-финансовому результату в сезоне-2018/19, а потом по два – в сезонах-2019/20 и 2020/21 при вступлении в эти два сезона по два иностранных клуба. Вместе с тем в лиге будет оставаться 24 участника.

Совет директоров КХЛ. Live!