План КХЛ: 24 клуба и жесткий потолок зарплат - 600 миллионов рублей

После совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав участников лиги на сезон-2017/18 из 27 клубов без новокузнецкого "Металлурга" и "Медвешчака", прессе был предоставлен план развития организации на ближайшие годы. Как отмечается, внедрение принципов финансового fair play должно стать одним из стимулов по наращиванию доли коммерческих доходов и финансовой устойчивости.
По плану потолок зарплат к сезону-2020/21 должен снизиться с 900 миллионов рублей до жестко зафиксированного потолка в 600 миллионов. При исключении из расчета двух звезд на клуб и сохранении льгот (20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям и премиям за призовые места).
В то же время планируется: исключить из лиги 3 клуба по спортивно-финансовому результату в сезоне-2018/19, а потом по два – в сезонах-2019/20 и 2020/21 при вступлении в эти два сезона по два иностранных клуба. Вместе с тем в лиге будет оставаться 24 участника.
Пряслин
Урфин Джюс, у некоторых это не потолок, а пол для второго этажа.
19:00
.BattleFish.
ЖОССКИЙ потолок зарплат, вот так надо было написать!
18:42
za_yatc
Урфин Джюс +1. Все животные равны, но некоторые равнее. (с)
18:21
Урфин Джюс
Все правильно.. только почему-то потолок получается всегда неровный..как у неквалифицированных молдавских строителей. В некоторых местах он как-то выше обычного уровня..
18:01
Джон....Сильвер
Сегодня мы наблюдаем, как нефтегазовые магнаты решили угробить Отечественный Хоккей! Футбола у нас нет, скоро и хоккея не будет!
17:57
другой читатель
А чего ждать до 21 года? вот с завтрева и ввели бы жесткий потолок.
17:54