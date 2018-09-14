Защитник омского "Авангарда" Никита Пивцакин пропустит две-три недели из-за травмы колена, сообщают "РИА Новости".

Хоккеист из-за повреждения не смог завершить матч с "Нефтехимиком". У форварда были подозрения на крестообразные связки. Ожидалось, что восстановление займет около месяца. В итоге Пивцакин пропустил матчи с "Ак Барсом" и "Металлургом" и не сыграет в течении еще двух-трех недель.

"Авангард" занимает вторую строчку Восточной конференции КХЛ после пяти побед в шести матчах. Пивцакин в текущем сезоне провел 4 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две передачи.