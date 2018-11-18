Пивцакин навестил болельщика "Авангарда", который получил тяжелую травму. Видео

Защитник омского "Авангарда" Никита Пивцакин навестил болельщика "ястребов", получил тяжелую травму, перелом 6 и 7 шейных позвонков.

Его также зовут Никита, он - мастер спорта по спортивным бальным танцам. Из-за травмы болельщик практически все время проводит в одном из московских реабилитационных центров.

Защитник "ястребов" пообщался с ним и с его супругой, а также подарил ему куртку с новой эмблемой клуба. Пивцакин пожелал болельщику скорейшего выздоровления и пригласил его на матчи "Авангарда".

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