19:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

Питер Дебур: "Без Ковальчука "Нью-Джерси" стал другой командой"

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Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур остался доволен совместной работой с Ильей Ковальчуком в "Нью-Джерси". Россиянин защищал цвета "Дэвилз" с 2010 по 2012 год, после чего перебрался в СКА. Дебур возглавлял команду с 2011 по 2014 год.

– Ваше сотрудничество с ним в "Дэвилз" считаете абсолютно успешным? Не было никаких проблем?

– Вообще никаких. Мне очень нравилось работать с Ильей, и для меня он входит в пятерку самых талантливых хоккеистов в мире. Получал удовольствие от каждой минуты, которую мы провели вместе, и когда Ковальчук уехал, мы стали другой командой. Считаю, что он по-прежнему является исключительным талантом и нужен хоккейному миру. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Дебура

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