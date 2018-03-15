Пильстрем покинул список травмированных перед серией с ЦСКА

Не игравший с декабря нападающий "Йокерита" Антти Пильстрем покинул список травмированных перед началом серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу клуба из Хельсинки.

"Йокерит" сыграет против ЦСКА в серии полуфинала Западной конференции. Первые матчи серии до четырех побед пройдут в Москве в пятницу и субботу.

33-летний Пильстрем не играл с 11 декабря прошлого года. Всего в нынешнем сезоне он провел 37 матчей и набрал 12 (7+5) очков. Пильстрем играл за ЦСКА в сезоне-2015/16.