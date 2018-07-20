Пиганович стал игроком "Сибири"

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с защитником Олегом Пигановичем. Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В КХЛ дебютировал в 2007 году в составе челябинского "Трактора", также выступал за "Спартак", "Амур", "Авангард", "Донбасс", "Торпедо" и "Нефтехимик". В прошлом сезоне был капитаном нижнекамской команды, сыграв 53 матча в регулярном чемпионате, записал в свой актив 23 очка (9+14), еще пять матчей в Кубке Гагарина (2+0).