Петров подписал контракт с "Адмиралом"

Нападающий Юрий Петров подписал однолетний контракт с "Адмиралом", сообщает Твиттер KHL Media Team.
В текущем сезоне хоккеист вместе с "Короной" дошел до финала Кубка Румынии. 34-летний форвард в прошлом сезоне выступал за "Трактор". В 26 матчах регулярного чемпионата он набрал 4 (1+3) очка. В 16 матчах плей-офф он также набрал 4 (1+3) очка.
Они снова в одной команде!– KHL Media Team (@khlmediateam) 27 декабря 2018 г.
Юрий Петров заключил однолетний контракт с @hcadmiral
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