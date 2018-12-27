16:11 | Хоккей — КХЛ

Петров подписал контракт с "Адмиралом"

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Нападающий Юрий Петров подписал однолетний контракт с "Адмиралом", сообщает Твиттер KHL Media Team.

В текущем сезоне хоккеист вместе с "Короной" дошел до финала Кубка Румынии. 34-летний форвард в прошлом сезоне выступал за "Трактор". В 26 матчах регулярного чемпионата он набрал 4 (1+3) очка. В 16 матчах плей-офф он также набрал 4 (1+3) очка.

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/khlmediateam/status/1078193259816632320

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