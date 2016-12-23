04:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петри Контиола: "Положение "Локомотива" в таблице не отражает уровень команды"

0
0
0

Форвард "Локомотива" Петри Контиола подчеркнул, что положение ярославцев в турнирной таблице не отражает реальный уровень команды. "Локо" в четверг на московской "Арене Легенд" уступил "Спартаку" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. После 41 игры железнодорожники с 70 очками занимают пятое место в Западной конференции.

– Не знаю, что с нами происходит на этой арене в "Парке легенд", она несчастливая для нас, – приводит "Р-Спорт" слова Контиолы. – Игра не получилась, особенно в атаке. Конечно, мы недовольны своим положением в таблице, оно не отражает наш уровень. Наша команда гораздо сильнее.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161223/1114145400.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ