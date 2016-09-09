Петр Воробьев: "Возвращение в КХЛ? Проиграли - значит не очень"

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Петр Воробьев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) посетовал на то, что его команде не хватило везения. Наставник добавил, что его задача в отсутствие Олега Знарка – набрать максимальное количество очков, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– При равной игре удача отвернулась от СКА, – сказал Воробьев.

– Как оцените возвращение в КХЛ?

– Проиграли – значит не очень.

– Отсутствие сборников повлияло на игру?

– Конечно. У нас в сборной приличное количество народа. Пришлось использовать новые сочетания.

– Какая у вас задача стоит перед вами в отсутствие Олега Знарка?

– По очкам – выиграть у всех.