Петр Воробьев: "В России нет большого количества игроков хорошего уровня"

Тренер СКА Петр Воробьев считает, что в России не хватает игроков хорошего уровня. В связи с этим тренерам нужно думать не только о результатах, но и о подготовке молодежи.

– Вот Гретцки сказал, что сборная Канады может собрать и выставить для участия в Кубке мира еще две такие команды. То есть у них игроков хватает на три сборные. А у нас дефицит защитников, центральных нападающих. И это беда не одного отдельно взятого тренера, на сегодняшний день у нас нет большого количества игроков хорошего уровня. Перед квалифицированным тренером должны стоять две задачи, между которыми можно поставить знак равенства: это подготовка игроков для сборной и воспитание молодежи. Медали и места – хорошо, но подготовительная часть отдельно взятого спортсмена очень важна. Тренера все-таки нужно оценивать по тому, сколько игроков он подготовил. Хотя если специалист берет среднюю команду и выводит ее в лидеры – это тоже признак хорошей квалификации. Но все-таки упомянутые две вещи я поставил бы особняком.