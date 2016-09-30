16:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петр Воробьев: "В России нет большого количества игроков хорошего уровня"

0
0
0
1

Тренер СКА Петр Воробьев считает, что в России не хватает игроков хорошего уровня. В связи с этим тренерам нужно думать не только о результатах, но и о подготовке молодежи. 

– Вот Гретцки сказал, что сборная Канады может собрать и выставить для участия в Кубке мира еще две такие команды. То есть у них игроков хватает на три сборные. А у нас дефицит защитников, центральных нападающих. И это беда не одного отдельно взятого тренера, на сегодняшний день у нас нет большого количества игроков хорошего уровня. Перед квалифицированным тренером должны стоять две задачи, между которыми можно поставить знак равенства: это подготовка игроков для сборной и воспитание молодежи. Медали и места – хорошо, но подготовительная часть отдельно взятого спортсмена очень важна. Тренера все-таки нужно оценивать по тому, сколько игроков он подготовил. Хотя если специалист берет среднюю команду и выводит ее в лидеры – это тоже признак хорошей квалификации. Но все-таки упомянутые две вещи я поставил бы особняком.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/30/321305.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Трубадур

дедушка бредит

17:11

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ