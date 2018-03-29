Петр Воробьев: "Теперь сложно будет сохранить воспитанников в Тольятти"

Бывший главный тренер "Лады" Петр Воробьев считает, что тольяттинскому хоккею будет сложно сохранить своих воспитанников после исключения "Лады" из КХЛ. Совет директоров лиги принял решение не включать "Ладу" в число участников турнира на следующий сезон.

– "Лада" – далеко не последний клуб для меня, не понимаю решения КХЛ исключить ее. Там всегда были хорошие игроки, – цитирует ТАСС Воробьева. – А сейчас, я думаю, что из школы побегут дети, сложно будут сохранить своих воспитанников в Тольятти. Родители тоже все понимают и будут меньше отдавать детей в местные школы, так что думаю, что Тольятти будет тяжело удержать хоккейные традиции.