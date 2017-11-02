Петр Воробьев: "Сын – не мальчик, должен понимать, что мало тренеров, которых не снимали"

Известный тренер Петр Воробьев после отставки его сына Ильи Воробьева с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга" отметил, что в команде настала смена поколений. В четверг, 2 ноября, 42-летний специалист был уволен после поражения от "Лады" (1:3).

Отметим, что финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина в шести последних матчах одержал одну победу. На данный момент "Магнитка" занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, набрав 42 очка в 28 матчах.

– Из шести последних пять проиграли, тех игроков, которые были и феерили в прошлых сезонах, нет. А заменить их оказалось некому, – цитирует "Р-Спорт" Воробьева-старшего. – Постарели там люди. Команда требует смены поколений, не знаю даже, как они смогут разрулить это дело. У Ильи удрученное состояние, все эти сезоны они неплохо смотрелись. Назрела смена поколений, все ребята постарели, не могут они до пенсии работать. Не мальчик Илья уже, должен понимать, что мало тренеров, которых не снимали. Я тоже был снят когда-то.

Напомним, Илья Воробьев возглавлял магнитогорский "Металлург" с 2015 по 2017 год. В первом же сезоне в качестве главного тренера он привел команду к завоеванию Кубка Гагарина.

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