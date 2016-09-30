Петр Воробьев: "Смотрел все матчи Кубка мира, но после каждого потом больной целый день ходил"

Тренер СКА Петр Воробьев рассказал, что разрешил игрокам ради просмотра полуфинального матча Кубка мира между сборными России и Канады нарушить режим. Напомним, россияне уступили канадцам со счетом 3:5.

– Смотрел все матчи Кубка мира, – цитирует пресс-служба КХЛ Воробьева. – Правда, после каждого потом больной целый день ходил. Если ты недоспал – потом ломается вся ночь. Но я был не один такой. Вот Олег Знарок после матча с "Адмиралом" рассказывал, что сутки не спал, держался только на кофе, целый литр выпил. Или вспомнить матч Россия - Канада. Он начинался в 2 ночи по московскому времени, а уже днем у нас был матч с "Амуром". И ребята, в частности Илья Ковальчук, обратились: "Можно недоспать, посмотреть матч?" И мы пошли у них на поводу, отменив утреннюю раскатку. Они и мы смотрели этот трехчасовой матч. Посмотрели, днем пообедали, отдохнули и – на свою игру. И победили! Так что даже такие моменты были.