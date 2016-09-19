Петр Воробьев: "СКА на удивление не хватает стабильности"

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Петр Воробьев после поражения от "Автомобилиста" (2:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник заслужил победу. По словам Воробьева, питерской команде не хватает стабильности, передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Поздравляю соперника с победой, "Автомобилист" ее заслужил, – подчеркнул Воробьев. – В предыдущих двух играх мы проваливали первый период, сегодня провалили второй. Нам на удивление не хватает стабильности. Не реализовали численное преимущество, это и стало решающим фактором.

– В вашей команде собраны по-настоящему звездные игроки. Но сегодня Войнов ошибался, Ковальчук был незаметен, Мозес по три раза за спину шайбу терял. Здесь есть взаимосвязь или у каждого своя история?

– Нет взаимосвязи. Они все из разных звеньев.