Петр Воробьев: "Первый период в исполнении СКА был ужасным"

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Петр Воробьев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (4:0), отметил игру обороны своей команды.

– После неудачной игры с ЦСКА нам было необходимо реабилитироваться – начал Воробьев. – С этой задачей мы справились. Но нужно сказать, что первый период был ужасным. Не сказал, что там была очевидная грубость, но нельзя доводить от игры "три в пять". Начинать с этого тяжело для любой команды. Слава богу, что ребята ответственно подошли и сыграли надежно, а потом забили пару голов. Во втором полетели забивать еще и пропустили много прямых атак. Сложно было удержать ребят. Соперник мог воспользоваться этим – у них было достаточно моментов во втором периоде. На этом уровне непозволительно так действовать. Имея две-три шайбы в запасе, мы продолжали играть в две стороны, в открытый хоккей. Это нужно подправить. А так думаю, чребята довольны. Мы рады этой победе.

– Будет ли ротация или продолжите играть в том же составе?

– Будет обязательно. У нас поправились почти все – Хафизуллин, Мозес. Женя Кетов может играть, у него закончилась дисквалификация. Таких игроков надо использовать.

– Как оцените игру четвертого звена?

– Они пропустили важный гол в матче с ЦСКА, но мы решили состав не менять, хотя могли использовать Мозеса уже сейчас. Дали им возможность исправить свои ошибки. Сегодня, в том, что касается обороны, они сыграли надежнее всех. В создании есть проблемы, но свою роль они выполнили.

– Как вы себя чувствуете в роли наставника одной из ведущих команд лиги?

– Привыкаю.

– Что с Юдиным?

– Пока непонятно. Врачи колдуют. Думаю, они тоже не могут сказать. Нужен рентген. (Сергей ЯРЕМЕНКО)