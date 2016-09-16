Петр Воробьев: "Начало матча с "Барысом" было обескураживающим"

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Петр Воробьев после гостевой победы над "Барысом" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде удалось не сломаться, несмотря на обескураживающее начало встречи. К середине первого периода гости уступали в счете 1:3.

– Для нас, конечно, начало было обескураживающим, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Воробьева. – Удаления были не плодом грубости, а делом случая, но, как говорится, игнорирование случая любой игры это большая ошибка. Пока мы с этим не можем справиться, потому что это уже вторая игра, когда мы получаем удаления в начале матча. Во встрече с "Северсталью" нам удалось выстоять, с "Барысом", к сожалению, нет. Хорошо, что ребята собрались, немного успокоились, по-настоящему занялись делом. Очень благодарен парням за то, что они все услышали. Много было разговоров и с судьями, и между собой, но в конечном итоге удалось достучаться. Ребята начали играть, сумели вытащить очень сложный матч, не сломались, не надломились – это очень здорово, благодарен им за это.