16:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петр Воробьев: "Ковальчук попросил разрешить посмотреть матч Россия - Канада"

0
0
0

Тренер СКА Петр Воробьев рассказал, что разрешил игрокам ради просмотра полуфинального матча Кубка мира между сборными России и Канады нарушить режим. Напомним, россияне уступили канадцам со счетом 3:5.

– Смотрел все матчи Кубка мира, – цитирует пресс-служба КХЛ Воробьева. – Правда, после каждого потом больной целый день ходил. Если ты недоспал – потом ломается вся ночь. Но я был не один такой. Вот Олег Знарок после матча с "Адмиралом" рассказывал, что сутки не спал, держался только на кофе, целый литр выпил. Или вспомнить матч Россия - Канада. Он начинался в 2 ночи по московскому времени, а уже днем у нас был матч с "Амуром". И ребята, в частности Илья Ковальчук, обратились: "Можно недоспать, посмотреть матч?" И мы пошли у них на поводу, отменив утреннюю раскатку. Они и мы смотрели этот трехчасовой матч. Посмотрели, днем пообедали, отдохнули и – на свою игру. И победили! Так что даже такие моменты были.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/30/321305.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ