Петерис Скудра: "Залог победы "Торпедо" в игровой дисциплине"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (2:0) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Очень тяжелый первый матч, чувствовалось волнение, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. – Плюс игровой ритм такой, которого не было на предсезонке. Хорошо, что после первого периода перестроились, добавили в движении, в агрессии. Хорошо, что забили.

Непростой матч, но игровая дисциплина была на высоком уровне, и в этом залог победы. Ну и в нужный момент реализовали большинство, после чего было немного легче в концовке. Но по игре мы должны быть лучше. Есть над чем работать и о чем поговорить с ребятами.

– У команды огромные проблемы с защитниками. Кто из нападающих следующим будет использован в обороне?

– Возможно, мы кого-нибудь подпишем, работаем в этом направлении. По этой причине расстались с Двуреченским. Ищем защитника. Что скажу об игре Потапова? Он был лучшим защитником, отработал очень здорово.