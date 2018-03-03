Петерис Скудра: "Я доволен игрой "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после первого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против "Локомотива" (1:2) отметил, что игра получилась боевой. По его словам, команда не реализовала несколько моментов при равном счете.

- Я считаю, что получился хороший, боевой, ровный матч, - приводит пресс-служба КХЛ слова Скудры. - Обе команды создали много моментов. Конечно, 2:10 по чистым минутам штрафа – это уникально при такой игре. В целом – я доволен своей командой, ребята, кроме нескольких моментов, связанных с потерей концентрации, сыграли по заданию. Конечно, были моменты, которые мы не реализовали при счете 1:1.