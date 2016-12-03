Петерис Скудра: "Я должен сделать правильные выводы, чтобы больше не получать удаления"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (2:1 Б) отметил, что не должен больше позволять себе оскорблений в адрес арбитров. В поединке с минским "Динамо" (1:4) наставник высказал свое недовольство решением рефери, после чего был удален на трибуны. Из-за этого он пропустил две следующие встречи - с "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".

- Спасибо "Ладе" за игру. Провели неплохой матч, для нас была важна любая победа, - приводит "Р-Спорт" слова Скудры. - В последнее время у нас стало не получаться, хотели сыграть сегодня организовано, дисциплинировано. Солиднее, чем мы это делаем в последнее время. В первую очередь в обороне. Хорошо, что пропустили только один гол. Плохо, что опять пропустили в меньшинстве.

Возвращение на скамейку помогло мне, потому что очень тяжело наблюдать с трибун игру команды. Не быть вместе с ребятами это очень непросто. Я должен сделать правильные выводы, чтобы больше там не оказаться. Надеюсь, что и команде это помогло, потому что есть много нюансов, на которые мы стараемся оперативно обращать внимание, подсказывать ребятам во время матча. Лишние глаза всегда в помощь.