Петерис Скудра: "Выход в плей-офф? "Торпедо" хочет большего"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра заявил, что надеется не просто попасть в плей-офф в этом сезоне, а добиться максимального успеха. Также специалист отметил, что тяжело играть против команд с большими бюджетами из-за нехватки качественных игроков.

– Задача одна – как можно лучше закончить регулярный чемпионат и побороться за что-то серьезное в плей-офф, а не просто участвовать в нем, – цитирует ТАСС Скудру. – Мы хотим сделать что-то такое, за что не будет стыдно и что будет вспомнить летом. И, конечно, хотим порадовать наших болельщиков, которые нас здорово поддерживают. Да, есть определенная стабильность, но все мы хотим большего.

Мы играли против очень мощных организаций с большими возможностями. У нас немного другая ситуация, но это не означает, что мы не стараемся, не работаем над тем, чтобы достичь чего-то большего. Увы, при нынешней системе КХЛ, когда нет твердого потолка зарплат, спортивный принцип немного отходит на второй план, но лига уже начала вводить изменения, которые в будущем дадут шанс большему количеству команд бороться за трофей.

Естественно, тяжело бороться с командами с большими бюджетами, потому что, в первую очередь, присутствует нехватка качественных хоккеистов. Поэтому если сравнивать с тем, что было раньше, когда "Торпедо" порядка 20 лет подряд не попадало в плей-офф – это успех. Но если же хотеть большего, то этого недостаточно.