Петерис Скудра: "В "Торпедо" много индивидуально слабых игроков"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата послужили удаления, которые сломали игру его команде. Клуб из Нижнего Новгорода занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" идет на четвертой строчке.

– Начали неплохо, но два ненужных удаления привели к тому, что "Локомотив" сравнял счет, и в игре что-то сломалось, – цитирует сайт "Торпедо" Скудру. – Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок. Поэтому как таковых возможностей зацепиться за игру у нас не было.

Надо отдать должное сопернику, который играл здорово. Несмотря на это, во втором периоде у нас было достаточно моментов, но не забили. Заслуженно проиграли.