Петерис Скудра: "Удачная игра в меньшинстве позволила "Торпедо" победить "Сочи"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (3:1) подчеркнул, что встреча получилась для его команды сложной. Специалист отметил игру своих подопечных в меньшинстве.

– Для нас это был тяжелый матч, не все получилось, – приводит официальный сайт "Сочи" слова Скудры. – Много удалений сломали немного нашу игру, но при игре в меньшинстве мы здорово сыграли. Считаю, это было основное, что дало нам шанс выиграть сегодняшний матч. Ребята старались, это был не лучший наш матч, нам всегда с "Сочи" тяжело играть, но порадовало то, что при игре 4 на 5 мы сделали все то, что и хотели.

– Насколько на игру нападения "Торпедо" повлияло отсутствие Даугавиньша?

– С нападением у нас все в порядке, у нас все травмированы в защите. Впереди у нас есть кому играть, несмотря на отсутствие Даугавиньша. Остальные ребята, те, кто помоложе, выходят, и на данный момент там есть кому играть.

– Как надолго вы перевели Галузина с привычной ему позиции в центре нападения на край?

– Посмотрим еще, после того, как вернется Даугавиньш, и мы поймем его состояние. Потом и подумаем.

– Что скажете об игре появившегося в составе Калашникова?

– Скажем так: слава Богу, что он есть.

– Сегодня у вас впервые, по крайней мере в домашних матчах, был плотный диалог с судьями. Были к ним какие-то вопросы?

– Перед игрой я сказал комиссару матча, что первые четыре встречи прошли просто замечательно, вопросов вообще не было. Сегодня же и мне, и моей команде не понравилась линия поведения судей. Но мы разберемся, посмотрим еще некоторые моменты, которые касаются судейства. Отправим в лигу и зададим вопросы. Это была первая подобная игра, когда никто с нашей стороны не понял, что происходит.

– В том числе у вас вопросы по эпизоду, когда Барулин приветливо клюшкой по шлему Мозеру постучал?

– Надо посмотреть и подумать. Я сейчас пока не готов говорить что-то конкретное.

– Вопрос к обоим тренерам. У вас два игрока сегодня поспорили, кто из них наберет большое количество очков. Как вы относитесь к подобного рода спорам?

– Не знаю, мы со Славой не спорили. Если бы мы поспорили на что-то интересное – это одно, а игроки... Наверное, нужно иметь небольшой, скажем так, фан. Это их дело, я не поддерживаю и не осуждаю. Ребята общаются, ничего страшного в этом нет.