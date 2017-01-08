Петерис Скудра: "У "Торпедо" в матче с "Барысом" был сплоченный коллектив"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:1) отметил, что его команда победила за счет своей сплоченности. Эта победа стала четвертой подряд для команды, которая занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

- "Барыс", спасибо за игру, - приводит пресс-служба казахстанской команды слова Скудры. - Хотел бы поздравить молодежную сборную, с бронзой у нас вернулся Кирилл Ураков. С утреннего самолета сразу же на матч, ему большое спасибо за то, что вышел и сыграл. Очень непростая игра, мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив, боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята вышли и отработали друг за друга, блокировали броски. Считаю, что это, в принципе, основное, за счет чего мы выиграли сегодня. Мы выиграли за счет такого сплоченного коллектива.