Петерис Скудра: "У "Торпедо" еще многие остались за новогодним столом"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (3:7) отметил, что у его команды отсутствовала концентрация в минувшей встрече. Специалист также добавил, что для нижегородцев это поражение станет хорошим уроком перед олимпийской паузой.

– "Ак Барс" с победой, всех с Новым годом, – цитирует пресс-служба казанцев Скудру. – У нас отсутствовала сегодня концентрация. Все началось с двух удалений в зоне атаки. В конце первого периода мы немного добавили, но было уже все. Для нас это хороший материал перед олимпийской паузой. Будем работать. Думаю, у нас еще многие остались за новогодним столом. Хотим по-человечески относиться, дать выходные, чтобы побыть с семьей. Но получаем обратный эффект.