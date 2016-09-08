Петерис Скудра: "Трудно выиграть, когда думаешь, что противник должен сам себе забивать"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (0:1) отметил, что его подопечные не услышали слова тренерского штаба о предыдущем крупном поражении соперника. Специалист подчеркнул, что команда очень слабо выполнила игровое задание.

– Трудно выиграть, когда думаешь, что противник должен сам себе забивать или будет тебя пускать к воротам просто так, – цитирует "Р-Спорт" Скудру. – Многие, видимо, не услышали наше предупреждение о том, что "Амур" предыдущий матч в Сочи крупно проиграл. Думали, что все пойдет легко, но соперник уперся, а мы не смогли реализовать моменты и легковесно играли в концовке. А потом было уже трудно перестроиться.

Игровое задание было выполнено очень слабо. Будем работать, разберем игру, покажем ребятам, в чем они проиграли. Если нет стопроцентного настроя на игру, сейчас никого обыграть не получится. Речь не про недостаток мотивации. Начало чемпионата, играем дома, боремся за место в конференции. Просто на одном мастерстве, не выкладываясь по полной, выиграть будет очень сложно.