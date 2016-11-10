Петерис Скудра: "Торпедо" в матче с "Сибирью" вышло "лупиться"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1) отметил, что игра изобиловала большим количеством силовых приемов. По словам специалиста, после предыдущей игры в Омске хоккеисты сделали правильные выводы".

– Матч получился очень динамичным, было много силовых приемов и игры в неравных составах, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Скудры. – Хочу поблагодарить игроков за то, что после прошлой игры в Омске были сделаны правильные выводы. Сегодня команда вышла "лупиться". Когда мы так заряжено играем, получается забрасывать шайбы. В первые минуты очень активно шли на пятачок, бились, старались сохранить шайбу. Очень рад, что команде наконец-то удалось забить больше двух голов.

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