Петерис Скудра: "Торпедо" терпело в матче с "Локомотивом"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (2:1 ОТ) отметил напряженный характер встречи. Наставник похвалил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Тяжелый матч, очень силовой, вязкий, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Скудры. – Многое не получалось у нас, старались терпеть. Хорошо, что в нужный момент нашли возможность забить этот гол в третьем периоде. Во время большого пятиминутного отрезка в большинстве плохо играли, сами удалились, а после его окончания успокоились, стали больше времени проводить с шайбой, создавать моменты в атаке. Последние 10 минут получилось то, что хотели. Ребята молодцы, терпели. Хорошо, что в нужный момент смогли забить в большинстве.