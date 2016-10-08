17:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Торпедо" сыграло свой лучший матч в этой выездной серии"

0
0
0

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Куньлунем" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, он положительно оценивает итоги выездной серии.

– Для нас очень важна эта победа в игре с хорошей командой. Сегодня мы сыграли свой лучший матч в этой выездной серии, – цитирует Скудру официальный сайт "Торпедо". – Ребята молодцы, всем спасибо.

Если оценивать итоги всей серии, то с каждой новой игрой мы становились лучше. Очень слабо сыграли во Владивостоке. Затем чуть лучше выглядели в Хабаровске. И сегодня, повторюсь, был лучший матч. Шесть очков в этой непростой поездке – для нас позитивный результат. У нас много травмированных, играет много молодежи из ВХЛ, которая только начинает свой пусть в КХЛ.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12096-kunlun-red-star-pekin-torpedo-nizhniy-novgorod.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ