Петерис Скудра: "Торпедо" сыграло неважно против московского "Динамо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо"​ (2:4) поздравил с победой наставника столичной команды Владимира Воробьева. Также он добавил, что в этой встрече москвичи выглядели предпочтительней.

– Поздравляю "Динамо" с победой, – цитирует пресс-служба динамовцев Скудру. – Мы сегодня сыграли неважно, несмотря на то, что первый период выиграли. Говорили много в перерыве, что нужно добавить, меньше терять шайбу. Второй период провели полу стоя, хотели играть красиво, из-за этого много теряли шайбу. "Динамо" очень хорошая команда, быстрая, не зря они обыграли в прошлом матче рижан. Мы знали их сильные стороны, но пока многие ребята нас не слышат.

– Увидят ли нижегородские болельщики когда-нибудь Муршака?

– Мы надеемся, конечно, ведь это ключевая потеря для нас, но пока мы не знаем когда он вернется в строй.

– В прошлом матче удалось отыграть 2 шайбы, а в этом никаких эмоций не нашлось в третьем периоде...

– Вы знаете, были хорошие моменты в третьем периоде. Если бы Даугавиньш забил? Поэтому и потухли мы в концовке, нужен был этот третий гол нам. По самой игре "Динамо" было лучше, у нас был шанс зацепиться, но не забили.