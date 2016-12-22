Петерис Скудра: "Торпедо" провело один из худших матчей в сезоне"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (1:2 ОТ) критично отозвался об игре своей команды. Наставник добавил, что его подопечным нужно продолжать работать над действиями в большинстве.

– Хороший объем работы, но качество этой работы и игры – очень слабое, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Скудры. – Возможно, сказалась пауза. Решения, которые мы принимали во всех ситуациях, в тактическом плане были очень слабыми, а сама игра – одна из худших в сезоне. Ну и тяжело понять, чего мы хотим добиться в большинстве. На тренировках делаем одно, на играх – другое. Этот момент у нас не получается.