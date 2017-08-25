Петерис Скудра: "Торпедо" потратило много сил, чтобы обыграть "Югру"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после победы над "Югрой" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные выполнили установку на матч. Однако, по словам 44-летнего специалиста, команда потратила много сил, чтобы выиграть.

- Спасибо "Югре" за игру, - приводит официальный сайт "Югры" слова Скудры. - Для нас это был первый матч в этом сезоне, мы начали хорошо, ребята подготовились. Многое получалось, но не могли забить. Потом все же забросили одну шайбу, но затем где-то отдали инициативу и получили пару глупых удалений. Во втором периоде противник этим воспользовался и перехватил инициативу. Хорошо, что мы переговорили в раздевалке. Я считаю, что такие матчи мы должны выигрывать более уверенно. Мы в третьем периоде создали столько моментов, обстучали штанги, но робко сыграли в завершении и "поперекладывали" ответственность друг на друга. Впрочем, ребята играли и играли по заданию - хорошо. В конце дали шанс "Югре", только нам потребовалось потратить много сил, чтобы удержать победу.